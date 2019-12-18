В Ташкенте нашли тела двух рабочих, погибших при строительстве метро

ТАШКЕНТ, 18 дек - РИА Новости. Спасательные службы извлекли тела двух рабочих, еще трое числятся без вести пропавшими при обрушении грунта, произошедшего в среду во время строительства одной из линий метрополитена в Ташкенте, сообщил РИА Новости представитель администрации столицы Узбекистана.

Ранее МЧС страны сообщило в Telegram-канале , что 18 декабря около 10.00 (8.00 мск) на строящемся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента в результате продолжительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта. Позднее министерство здравоохранения сообщило, что пострадавших в результате ЧП нет, помощь психологов была оказана лишь одному свидетелю происшествия.

"В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела двух человек, еще трое числятся пропавшими без вести", - сказал представитель мэрии Ташкента. По его словам, пока удалось раскопать не более трети площади завала.

Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале сообщило, что создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП, а также помощи семьям пострадавших.