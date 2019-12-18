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В Румынии два поезда сошли с рельсов
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РИА Новости

В Румынии два поезда сошли с рельсов

17:54 18.12.2019 (обновлено: 18:16 18.12.2019)
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© Фото : ВС СУ на транспорте СКРФПоезд сошел с рельсов
Поезд сошел с рельсов
© Фото : ВС СУ на транспорте СКРФ
КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Два поезда в среду столкнулись и сошли с рельсов на вокзале в румынском городе Плоешти, пострадали пять человек, сообщает пресс-служба Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.
"Железнодорожный инцидент произошел в Плоешти, два поезда столкнулись. По предварительным данным, пять человек пострадали", — говорится в сообщении Инспектората.
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По данным спасателей, товарный поезд не отреагировал на сигнал остановки и столкнулся с пассажирским поездом, курсирующим между городами Плоешти и Бухарест, в результате чего оба состава сошли с рельсов.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь, движение на участке железной дороги в окрестностях Плоешти временно заблокировано.
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