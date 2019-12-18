В Румынии два поезда сошли с рельсов

"Железнодорожный инцидент произошел в Плоешти, два поезда столкнулись. По предварительным данным, пять человек пострадали", — говорится в сообщении Инспектората.

По данным спасателей, товарный поезд не отреагировал на сигнал остановки и столкнулся с пассажирским поездом, курсирующим между городами Плоешти и Бухарест, в результате чего оба состава сошли с рельсов.