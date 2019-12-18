В Башкирии просившего на улице денег на вещи ребенка отправили в приют

Башкирская полиция сообщает, что в конце ноября в ходе мониторинга социальной сети инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по Бирскому району Дарьей Ермолаевой выявлен факт попрошайничества малолетнего ребенка на территории города Бирска. Капитан полиции, которая знает многих несовершеннолетних и их родителей в городе, узнала мальчика и немедленно направилась по адресу его проживания. Вместе с полицейским туда также поехала специалист отдела опеки и попечительства администрации района.