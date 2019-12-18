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В Башкирии просившего на улице денег на вещи ребенка отправили в приют
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РИА Новости

В Башкирии просившего на улице денег на вещи ребенка отправили в приют

17:47 18.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
УФА, 18 дек — РИА Новости. Мальчик, который просил у прохожих денег на зимнюю шапку в башкирском Бирске, направлен в приют, его мать могут лишить родительских прав, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Ранее следственные органы организовали проверку по видеозаписи, опубликованной в соцсетях, где девятилетний мальчик просил у прохожих средства на покупку теплой шапки.
Башкирская полиция сообщает, что в конце ноября в ходе мониторинга социальной сети инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по Бирскому району Дарьей Ермолаевой выявлен факт попрошайничества малолетнего ребенка на территории города Бирска. Капитан полиции, которая знает многих несовершеннолетних и их родителей в городе, узнала мальчика и немедленно направилась по адресу его проживания. Вместе с полицейским туда также поехала специалист отдела опеки и попечительства администрации района.
По информации ведомства, полицейский выяснил, что мать девятилетнего мальчика несколько дней употребляет спиртные напитки. При этом в момент проверки 33-летняя женщина находилась в состоянии опьянения, отметили в МВД.
"Ребенок направлен в Балтачевский социальный приют для детей и подростков. Также полицейскими собранный материал направлен в отдел опеки и попечительства администрации Бирского района для принятия решения по лишению родительских прав матери несовершеннолетнего", — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.
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Республика БашкортостанМВД РФБирскПроисшествия
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