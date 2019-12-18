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Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 18 человек
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РИА Новости

Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 18 человек

17:46 18.12.2019 (обновлено: 17:48 18.12.2019)
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек получили травмы в среду в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду в уезде Цзычжун городского округа Нэйцзян в 8.14 (3.14 мск), эпицентр землетрясения залегал на глубине 14 километров. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
По данным управления, все пострадавшие были доставлены в больницу, пятеро из них находятся в критическом состоянии.
Сообщается, что к настоящему моменту спасательная операция завершена, всего в ней приняли участие более 6 тысяч человек. Электроснабжение в пострадавшем районе было восстановлено, 780 домов были разрушены или повреждены.
Провинция Сычуань - один из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, землетрясения здесь происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8. Тогда погибли или пропали без вести 87,15 тысячи человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей остались без крыши над головой. Экономический ущерб превысил 1 триллион юаней (около 150 миллиардов долларов).
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