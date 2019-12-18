Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 18 человек

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек получили травмы в среду в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе По меньшей мере 18 человек получили травмы в среду в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая , передает агентство Синьхуа со ссылкой на местное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду в уезде Цзычжун городского округа Нэйцзян в 8.14 (3.14 мск), эпицентр землетрясения залегал на глубине 14 километров. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

По данным управления, все пострадавшие были доставлены в больницу, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Сообщается, что к настоящему моменту спасательная операция завершена, всего в ней приняли участие более 6 тысяч человек. Электроснабжение в пострадавшем районе было восстановлено, 780 домов были разрушены или повреждены.