Стройка мостов в Ленобласти через Волхов и Свирь начнется в 2020 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Власти и. Власти Ленинградской области приступили к заключению государственных контрактов на строительство новых мостовых переходов через реки Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье, документы предусматривают старт строительства в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, общая стоимость работ составляет порядка 8 миллиардов рублей. Срок возведения мостового перехода через Свирь составляет шесть лет, через Волхов — пять лет.

Протяженность нового двухполосного моста через Свирь составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метров. Максимальная разрешенная скорость проезда по нему составит 120 километров час.

Мост через Волхов на подъезде к Киришам построят с низовой стороны рядом с существующим мостовым переходом. Длинна нового моста — 437 метров, ширина — 13. На подходах к путепроводу между проезжей частью и тротуаром предусмотрена разделительная полоса, скорость движения составит 80 километров в час