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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-18T17:41+0300
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Стройка мостов в Ленобласти через Волхов и Свирь начнется в 2020 году
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РИА Новости

Стройка мостов в Ленобласти через Волхов и Свирь начнется в 2020 году

17:41 18.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРека Свирь в Ленинградской области
Река Свирь в Ленинградской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Власти Ленинградской области приступили к заключению государственных контрактов на строительство новых мостовых переходов через реки Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье, документы предусматривают старт строительства в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, общая стоимость работ составляет порядка 8 миллиардов рублей. Срок возведения мостового перехода через Свирь составляет шесть лет, через Волхов — пять лет.
Протяженность нового двухполосного моста через Свирь составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метров. Максимальная разрешенная скорость проезда по нему составит 120 километров час.
Мост через Волхов на подъезде к Киришам построят с низовой стороны рядом с существующим мостовым переходом. Длинна нового моста — 437 метров, ширина — 13. На подходах к путепроводу между проезжей частью и тротуаром предусмотрена разделительная полоса, скорость движения составит 80 километров в час
Укладка асфальта
17 декабря, 17:56Ленинградская область
В Ленобласти отремонтировано 182 км региональных трасс в 2019 году
"Средства на проведение работ предусматриваются в областном дорожном фонде. Для ускорения строительства регион обратился в министерство транспорта России для выделения федеральных субсидий на возведение объектов", - сказал собеседник агентства.
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Ленинградская областьСтроительство
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