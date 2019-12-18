За информацию о пропавшем под Саратовом школьнике объявили награду

"Межмуниципальным отделом МВД России "Балашовский" Саратовской области разыскивается (ребенок)… За информацию о личности и местонахождении лиц, которые могут быть причастны к пропаже несовершеннолетнего… ГУМВД России по Саратовской области объявлено денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Ранее в СК РФ сообщили, что 12-летний школьник вечером 21 ноября гулял с двумя приятелями, после чего они разошлись по домам, но по пути ребенок пропал. По факту его исчезновения завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". По данным главка МВД, мать мальчика сообщила в полицию об исчезновении сына утром 22 ноября, после чего сразу начались поиски. К ним сразу подключились волонтеры "Лиза Алерт", однако 2 декабря поисковый отряд сообщил о прекращении операции по поиску мальчика. При этом следователи заявили о продолжении поисков.