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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-18T17:31+0300
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В гости к пациентам областной ДКБ приедет Дед Мороз из Великого Устюга
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РИА Новости

В гости к пациентам областной ДКБ приедет Дед Мороз из Великого Устюга

17:31 18.12.2019
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга на празднике "Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске
Дед Мороз из Великого Устюга на празднике Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
© РИА Новости / Олег Смыслов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. В преддверии Нового года российский Дед Мороз из Великого Устюга приедет в ближайшую субботу в гости к маленьким пациентам областной детской клинической больницы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
По его словам, Дед Мороз привезет детишкам подарки а том числе и от своего финского коллеги - Йоллопукки, с которым встретился в среду на российско-финской границе в районе таможенного перехода МАПП "Брусничное".
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пригласил российского Деда Мороза посетить юных пациентов Областной детской клинической больницы. Условия клиники позволяют находиться там детям с первого дня рождения без сопровождения родителей, глава региона хочет сделать пациентам сюрприз и подбодрить их.
Российский и финский деды Морозы, по словам собеседника агентства, на встрече обсудили, в частности, погодную аномалию – декабрь для северных регионов выдался очень теплым и дождливым. Там же на встрече российский Дед Мороз рассказал, что уже получил более трех миллионов писем на свою почту в Великом Устюге, среди которых особенно выделяются те, в которых дети пишут о своем желании делать добрые дела.
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Ленинградская областьДед МорозАлександр Дрозденко
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