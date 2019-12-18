В гости к пациентам областной ДКБ приедет Дед Мороз из Великого Устюга

По его словам, Дед Мороз привезет детишкам подарки а том числе и от своего финского коллеги - Йоллопукки, с которым встретился в среду на российско-финской границе в районе таможенного перехода МАПП "Брусничное".

Российский и финский деды Морозы, по словам собеседника агентства, на встрече обсудили, в частности, погодную аномалию – декабрь для северных регионов выдался очень теплым и дождливым. Там же на встрече российский Дед Мороз рассказал, что уже получил более трех миллионов писем на свою почту в Великом Устюге, среди которых особенно выделяются те, в которых дети пишут о своем желании делать добрые дела.