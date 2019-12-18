В гости к пациентам областной ДКБ приедет Дед Мороз из Великого Устюга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. В преддверии Нового года российский Дед Мороз из Великого Устюга приедет в ближайшую субботу в гости к маленьким пациентам областной детской клинической больницы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
По его словам, Дед Мороз привезет детишкам подарки а том числе и от своего финского коллеги - Йоллопукки, с которым встретился в среду на российско-финской границе в районе таможенного перехода МАПП "Брусничное".
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пригласил российского Деда Мороза посетить юных пациентов Областной детской клинической больницы. Условия клиники позволяют находиться там детям с первого дня рождения без сопровождения родителей, глава региона хочет сделать пациентам сюрприз и подбодрить их.
Российский и финский деды Морозы, по словам собеседника агентства, на встрече обсудили, в частности, погодную аномалию – декабрь для северных регионов выдался очень теплым и дождливым. Там же на встрече российский Дед Мороз рассказал, что уже получил более трех миллионов писем на свою почту в Великом Устюге, среди которых особенно выделяются те, в которых дети пишут о своем желании делать добрые дела.