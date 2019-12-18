СК расследует дело против "серого кардинала" банды Цапков Феди Обнала

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следственный комитет России расследует дело против "серого кардинала" банды Цапков Федорова Стрельцова по кличке Федя Обнал.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Стрельцов в соучастии с еще семью лицами несколько лет совершал экономические и уголовные преступления против бизнесменов Краснодарского края и Ростовской области, а общий ущерб, по версии следствия, превысил 1 миллиард рублей.

"В зависимости от роли каждого в их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество", "злоупотребление полномочиями", "подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу", "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта", - сказала Петренко.

Стрельцов объявлен в международный розыск, следствие полагает, что он может находиться на территории Украины. По словам Петренко, ранее СМИ озвучивали информацию о противоправной деятельности Стрельцова, называя его "серым кардиналом Цапков, не участвовавшим в кровавых расправах" и "финансистом по прозвищу Федя Обнал".

"Вместе с тем, отмечалось давление, оказываемое на потерпевших и свидетелей преступлений, что, безусловно, сказывается на ходе предварительного следствия", - добавила Петренко.

Она подчеркнула, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал дело Главному следственному управлению Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу.