От "Союза", запущенного с космодрома Куру, отделились все спутники

ПАРИЖ, 18 дек - РИА Новости. Все пять европейских спутников успешно отделились от стартовавшей в среду с Все пять европейских спутников успешно отделились от стартовавшей в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане ракеты-носителя "Союз-СТ" , заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

В ходе запуска предстояло вывести на орбиту итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли COSMO-SkyMed Second Generation, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.

Первым, через чуть более чем 20 минут после старта, от ракеты-носителя отделился COSMO-SkyMed Second Generation, вторым - CHEOPS, а затем на орбиту были выведены OPS-SAT, EyeSat и ANGELS.

"Спасибо российским партнерам Arianespace - "Роскосмосу" , РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина и ЦЭНКИ (ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры") за взаимодействие по Пуску VS23", - написал Исраэль в своем аккаунте в сети Twitter.

Старт ракеты состоялся в 11.54 мск. Он намечался на 17 декабря, но, по данным "Роскосмоса", был отменён автоматикой из-за выявленного сбоя в системе управления ракеты. О замене неисправной аппаратуры ранее заявила компания Arianespace, которая предоставляет услуги по запуску спутников на ракетах-носителях Vega, "Союз" и Ariane-5 с космодрома Куру.

Запуск "Союза" в среду стал девятым и последним стартом с Куру в 2019 году, а также третьим за год для российской ракеты-носителя.