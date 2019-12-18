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В ПФР заявили о снижении зависимости от федерального бюджета
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РИА Новости

В ПФР заявили о снижении зависимости от федерального бюджета

17:12 18.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Зависимость Пенсионного фонда РФ от федерального бюджета снижается в связи с опережающим ростом страховых взносов, сообщил председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов.
"Опережающим темпом растут страховые взносы, сейчас они составляют более 2/3 от всех доходов Пенсионного фонда… Эта тенденция с ростом взносов говорит об уменьшении зависимости Пенсионного фонда от федерально бюджета", - сообщил Дроздов в интервью телеканалу "Россия 24".
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Председатель отметил, что это позитивная тенденция, которая говорит об укреплении финансовой стабильности фонда.
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Антон ДроздовПенсионный фонд РФРоссияЭкономика
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