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2019-12-18T21:10+0300
https://ria.ru/20191218/1562542661.html
Роскомнадзор навсегда заблокировал LostFilm
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РИА Новости

Роскомнадзор навсегда заблокировал LostFilm

17:11 18.12.2019 (обновлено: 21:10 18.12.2019)
11119
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Роскомнадзор по решению суда заблокировал доступ к популярному торрент-порталу LostFilm, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Решение Мосгорсуда принято на основании заявления правообладателя — корпорации "Ворнер Браз. Интертеймент Инк.", — добавили в федеральной службе.
Согласно картотеке дел, иск Warner Bros. касался защиты исключительного права на сериал "Супергерл".
По решению суда, также должен быть ограничен доступ к сайтам http://hdkinozor.ru, http://tractor.in, http://retre.org, http://turboserial.net.
Согласно российскому законодательству на постоянной основе должны блокироваться ресурсы, неоднократно и неправомерно размещавшие информацию, содержащую объекты авторских или смежных прав.
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Популярные комментарии
Отличный ресурс. Буду и дальше пользоваться :)
18 декабря, 17:15
Славик Е
5650000
Американцы нас санкциями, а мы их права защищаем )) Вашингтонскому режиму такое и не снилось)
18 декабря, 17:38
ИЯИбрагим Яблоков
4290200
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