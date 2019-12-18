Роскомнадзор навсегда заблокировал LostFilm

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Роскомнадзор по решению суда заблокировал доступ к популярному торрент-порталу LostFilm, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Решение Мосгорсуда принято на основании заявления правообладателя — корпорации "Ворнер Браз. Интертеймент Инк.", — добавили в федеральной службе.
Согласно картотеке дел, иск Warner Bros. касался защиты исключительного права на сериал "Супергерл".
По решению суда, также должен быть ограничен доступ к сайтам http://hdkinozor.ru, http://tractor.in, http://retre.org, http://turboserial.net.
Согласно российскому законодательству на постоянной основе должны блокироваться ресурсы, неоднократно и неправомерно размещавшие информацию, содержащую объекты авторских или смежных прав.
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