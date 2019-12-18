Кинокритик выбрал лучшие трейлеры к фильмам 2019 года

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Американский кинокритик и журналист Винни Манкусо выбрал десять лучших трейлеров к полнометражным фильмам 2019 года, сообщает Collider.
На первое место он поставил видео к картине Тома Хупера "Кошки", основанного на одноименного мюзикле.
"День, в который опубликовали этот трейлер стал моим любимым в 2019 году. Да, некоторые персонажи выглядят кошмарно, но ролик получился настолько эффектным, что думаю о "Кошках" чуть ли не постоянно", — написал кинокритик.
Многие зрители не согласятся с автором статьи, создателям фильма даже пришлось переделывать графику после шквала негативных отзывов.
Второе место Винни Манкусо отдал тизеру трейлера фантастической саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход", а третье — одному из видео к триллеру "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо.
В список также вошли трейлеры к фильмам "Последний черный в Сан-Франциско", "Однажды в... Голливуде", "Достать ножи", "Джон Уик 3", "Ее запах", "Топ Ган: Мэверик", последнее место, по мнению кинокритика, занял "Джокер".