Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США начала в среду заседание, на котором планируется вынести импичмент президенту Дональду Трампу, передает корреспондент РИА Новости.
Трампа обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Для импичмента в палате представителей требуется простое большинство голосов. Как ожидается, за импичмент проголосует весь состав демократического большинства за исключением 2-3 депутатов. Никто из республиканцев пока что не высказал намерения голосовать за импичмент своему однопартийцу Трампу.
17 декабря, 23:26Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте
Первый час заседания уйдет на процедурные вопросы. На дебаты отведено шесть часов, в ходе которых демократы и республиканцы получат равное время. Само голосование пройдет, вероятнее всего, вечером по местному времени (ночью или ранним утром по московскому времени).
После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом. Если две трети сенаторов проголосуют за импичмент, Трампа должны будут отстранить от власти. При этом республиканцы, у которых большинство в сенате, за импичмент голосовать не намерены.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Демократы заявляют, что тем самым Трамп нарушил конституцию и превысил свои полномочия, республиканцы с этим не согласны. Сам Трамп называет попытку импичмента "охотой на ведьм" и заявляет, что не совершил ничего незаконного, а лишь требовал от украинских властей бороться с коррупцией.
17 декабря, 19:08Демократам отказали в вызове свидетелей по импичменту Трампу в сенат