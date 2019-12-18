Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу

Трампа обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Для импичмента в палате представителей требуется простое большинство голосов. Как ожидается, за импичмент проголосует весь состав демократического большинства за исключением 2-3 депутатов. Никто из республиканцев пока что не высказал намерения голосовать за импичмент своему однопартийцу Трампу.

Первый час заседания уйдет на процедурные вопросы. На дебаты отведено шесть часов, в ходе которых демократы и республиканцы получат равное время. Само голосование пройдет, вероятнее всего, вечером по местному времени (ночью или ранним утром по московскому времени).

После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом. Если две трети сенаторов проголосуют за импичмент, Трампа должны будут отстранить от власти. При этом республиканцы, у которых большинство в сенате, за импичмент голосовать не намерены.