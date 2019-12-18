Онкологи назвали способ защититься от рака груди

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Снижение массы тела поможет снизить риск развития Снижение массы тела поможет снизить риск развития рака молочной железы . К такому выводу пришли специалисты Американского онкологического общества, сообщает портал EurekAlert!

Предыдущие исследования уже говорили о связи между онкологией и лишним весом. Однако авторы этой работы решили выяснить, является ли повышенный риск развития заболевания обратимым и можно ли его снизить.

Ученые проанализировали данные о 180 тысячах женщин в возрасте 50 лет и старше. В течение десяти лет их вес фиксировали три раза: в начале эксперимента, через пять и через девять лет. Как показали результаты исследования, чем больше килограммов потеряли участницы, тем меньше была вероятность развития онкологии. Если пациентки уже находились в группе риска, то их шансы заболеть раком снижались при похудении.

"Наши результаты говорят о том, что даже умеренная потеря веса связана с более низким риском развития рака молочной железы у женщин старше 50 лет", — сказал ведущий автор исследования Лорен Терас.