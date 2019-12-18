Руденя: власти Верхневолжья утвердили туристский календарь на 2020 год

ТВЕРЬ, 18 дек – РИА Новости. Власти . Власти Тверской области одобрили календарь туристских событий в регионе на 2020 год – в него вошли мероприятия гастрономической, спортивной, музыкальной, этнографической, исторической, агротуристической, патриотической, религиозной направленностей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отбор мероприятий в календарь проводился на основании конкурсного отбора. Были поданы более 120 заявок. В результате экспертами и членами рабочей группы отобраны 89, представляющих наибольший интерес для туристов, мероприятий, которые пройдут в следующем году в 31 муниципальном образовании региона.

Туристский календарь событий Верхневолжья ежегодно пополняется новыми мероприятиями. В прошлом году в него вошли 40 событий, а в нынешнем – 45.

"Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места", - сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.