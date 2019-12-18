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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-18T17:05+0300
https://ria.ru/20191218/1562542232.html
Руденя: власти Верхневолжья утвердили туристский календарь на 2020 год
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РИА Новости

Руденя: власти Верхневолжья утвердили туристский календарь на 2020 год

17:05 18.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиРуденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 18 дек – РИА Новости. Власти Тверской области одобрили календарь туристских событий в регионе на 2020 год – в него вошли мероприятия гастрономической, спортивной, музыкальной, этнографической, исторической, агротуристической, патриотической, религиозной направленностей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Отбор мероприятий в календарь проводился на основании конкурсного отбора. Были поданы более 120 заявок. В результате экспертами и членами рабочей группы отобраны 89, представляющих наибольший интерес для туристов, мероприятий, которые пройдут в следующем году в 31 муниципальном образовании региона.
Туристский календарь событий Верхневолжья ежегодно пополняется новыми мероприятиями. В прошлом году в него вошли 40 событий, а в нынешнем – 45.
"Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места", - сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Руденя: развитие дорожной сети – одна из приоритетных задач властей
По его мнению, проведение наибольшего числа интересных и ярких событий на высоком уровне будет способствовать росту туристического потока в регион.
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