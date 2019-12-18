Генсек ООН сравнил реакцию на изменения климата с поведением Нерона

РИМ, 18 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил разочарование в связи с итогами климатической конференции в Мадриде и призвал человечество не следовать примеру императора Нерона, который, по легендам, музицировал во время так называемого Великого пожара в Риме.
"Мы думали, что можем обмануть природу, но природа нам мстит. Последние годы стали самыми жаркими за все время, наши экосистемы находятся в беспрецедентной опасности, стихийные бедствия становятся все более разрушительными засуха во многих регионах мира ставит под угрозу продовольственную безопасность и разжигает конфликты, каждый год загрязнение атмосферы, связанное с изменениями климата, убивает 7 тысяч человек. И это только начало, если мы не начнем действовать, история запомнит - что у нас были инструменты, но мы решили ничего не делать. Наши дети и внуки нас не простят за то, что мы пожертвовали их будущим ради нашей краткосрочной пользы. Императора Нерона помнят за то, что он играл на арфе, пока горел Рим. Мы хотим, чтобы нас запомнили за то же самое, пока горит планета?" - заявил он в среду, выступая в итальянском Сенате.
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По словам генсека ООН , он очень разочарован итога климатической конференции в Мадриде.
"Нам нужно делать больше и действовать сейчас, установить цену на выбросы углекислого газа и прекратить финансирование ископаемых видов топлива", - сказал Гутерреш.
Международные переговоры по климату под эгидой ООН (COP25) завершились в Мадриде 14 декабря. Ключевых документов, развивающих Парижское соглашение и сотрудничество стран в области сохранения климата, принять не удалось. Затормозили процесс, не пойдя на уступки, Бразилия, Китай и Индия.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата под эгидой ООН в Париже. Документ, который впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений, подписали 175 стран, в том числе Россия.
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