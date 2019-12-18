Генсек ООН сравнил реакцию на изменения климата с поведением Нерона

"Мы думали, что можем обмануть природу, но природа нам мстит. Последние годы стали самыми жаркими за все время, наши экосистемы находятся в беспрецедентной опасности, стихийные бедствия становятся все более разрушительными засуха во многих регионах мира ставит под угрозу продовольственную безопасность и разжигает конфликты, каждый год загрязнение атмосферы, связанное с изменениями климата, убивает 7 тысяч человек. И это только начало, если мы не начнем действовать, история запомнит - что у нас были инструменты, но мы решили ничего не делать. Наши дети и внуки нас не простят за то, что мы пожертвовали их будущим ради нашей краткосрочной пользы. Императора Нерона помнят за то, что он играл на арфе, пока горел Рим. Мы хотим, чтобы нас запомнили за то же самое, пока горит планета?" - заявил он в среду, выступая в итальянском Сенате.