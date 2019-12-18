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В Совфеде рассказали о работе над законопроектом о многодетных семьях
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РИА Новости

В Совфеде рассказали о работе над законопроектом о многодетных семьях

16:56 18.12.2019 (обновлено: 16:57 18.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГалина Карелова
Галина Карелова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Галина Карелова. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Профильные министерства поддержали необходимость принятия разработанного сенаторами законопроекта о правах многодетных семей, в ближайшее время по этой теме пройдет совещание у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сообщила в среду вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
"Одна из мер, которая реализуется Совфедом и достаточно трудно идет - разработанный законопроект об основных гарантиях прав многодетных семей в РФ", - сказала парламентарий на парламентских слушаниях по нацпроекту "Демография".
По ее словам, в настоящее время "уже все заинтересованные министерства и ведомства поддержали сам факт необходимости принятия такого законопроекта".
"На днях должно состояться согласительное совещание у вице-премьера РФ Татьяны Алексеевны Голиковой. Мы надеемся, что продвинемся по этому пути", - отметила Карелова.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
12 декабря, 14:20
Медведев утвердил субъекты софинансирования выплат многодетным семьям
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Галина КареловаТатьяна ГоликоваСовет Федерации РФРоссияОбщество
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