В Совфеде рассказали о работе над законопроектом о многодетных семьях

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Профильные министерства поддержали необходимость принятия разработанного сенаторами законопроекта о правах многодетных семей, в ближайшее время по этой теме пройдет совещание у вице-премьера РФ Профильные министерства поддержали необходимость принятия разработанного сенаторами законопроекта о правах многодетных семей, в ближайшее время по этой теме пройдет совещание у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой , сообщила в среду вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова

"Одна из мер, которая реализуется Совфедом и достаточно трудно идет - разработанный законопроект об основных гарантиях прав многодетных семей в РФ", - сказала парламентарий на парламентских слушаниях по нацпроекту "Демография".

По ее словам, в настоящее время "уже все заинтересованные министерства и ведомства поддержали сам факт необходимости принятия такого законопроекта".