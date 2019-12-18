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Врач рассказала, кому нельзя есть сливочное масло
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РИА Новости

Врач рассказала, кому нельзя есть сливочное масло

16:56 18.12.2019 (обновлено: 17:08 18.12.2019)
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CC0 / Pixabay/ Сongerdesign / Сливочное масло
Сливочное масло
CC0 / Pixabay/ Сongerdesign /
Сливочное масло. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каком количестве можно есть сливочное масло и кому следует отказаться от него. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
Из-за высокого содержания холестерина от масла стоит отказаться людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметила врач.
"Противопоказан этот молочный продукт людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, при остром панкреатите, у кого имеются камни в желчном пузыре, а также тем, у кого имеются проблемы с лишним весом", — рассказала Соломатина.
Сливочное масло — продукт не вредный, подчеркнула специалист, однако его следует употреблять в меру. По словам диетолога, допустимая порция для взрослого — 20-30 граммов в день, для ребенка — до десяти граммов, а пожилым людям стоит воздерживаться от его употребления.
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Соломатина призвала не отказываться от сливочного масла совсем, так как оно богато витаминами A и D и полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы.
"Особенно в зимний период, когда мало солнца и наши кости слабеют, масло компенсирует дефицит этих микроэлементов", — пояснила врач.
По словам диетолога, если от продукта придется полностью отказаться, ему можно найти альтернативу — например, растительные масла или жирную рыбу.
"Печень трески может заменить витамин D", — добавила Соломатина. Источником витамина А являются богатые каротиноидами фрукты и овощи желтого и оранжевого цвета: тыква, морковь, апельсины.
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Елена СоломатинаЗдоровье - ОбществоОбщество
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