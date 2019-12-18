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Гробницу возрастом около 1300 лет обнаружили на северо-западе Китая
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РИА Новости

Гробницу возрастом около 1300 лет обнаружили на северо-западе Китая

16:51 18.12.2019
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© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
ПЕКИН, 18 дек – РИА Новости. Китайские археологи обнаружили на северо-западе страны гробницу возрастом около 1300 лет времен династии Тан, говорится в сообщении Института археологии провинции Шэньси.
Археологические раскопки проводились с августа по декабрь этого года.
Археологические раскопки в Китае. Архивное фото
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Археологи полагают, что гробница, которая была обнаружена в деревне Яньцун, является усыпальницей Сюэ Шао – первого мужа принцессы Тайпин, дочери императора Гаоцзуна династии Тан.
В ходе археологических раскопок, которые проводились в этой местности с августа по декабрь этого года, в общей сложности было найдено около 120 реликвий, в основном, это разрисованные керамические фигуры.
При этом исследователи также нашли квадратную надгробную плиту длиной 73 сантиметров с эпитафией, которая содержит 600 иероглифов, и рассказывает о родословной, его должности, причине смерти, времени погребения и потомстве. Длина гробница составляет 34,68 метра, глубина - 11,11 метра.
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