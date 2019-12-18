Гробницу возрастом около 1300 лет обнаружили на северо-западе Китая

Археологические раскопки проводились с августа по декабрь этого года.

Археологи полагают, что гробница, которая была обнаружена в деревне Яньцун, является усыпальницей Сюэ Шао – первого мужа принцессы Тайпин, дочери императора Гаоцзуна династии Тан.

В ходе археологических раскопок, которые проводились в этой местности с августа по декабрь этого года, в общей сложности было найдено около 120 реликвий, в основном, это разрисованные керамические фигуры.