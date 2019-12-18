Меркель уточнила в бундестаге, что закончила доклад, а не карьеру

БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. В бундестаге со смехом встретили заявление канцлера В бундестаге со смехом встретили заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она "закончила", главе правительства пришлось уточнить, что она "закончила доклад", а не карьеру.

"Таким образом, я закончила, господин президент", - заявила Меркель в конце короткого доклада, с которым она выступила в среду в начале правительственного часа в бундестаге. После того, как в зале раздался смех, Меркель добавила: "Мой доклад, я закончила мой доклад!". Фракция альянса ХДС/ХСС встретила эти слова аплодисментами.

С июня Меркель пережила несколько публичных приступов сильной дрожи, официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию в последние месяцы канцлер, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле.

Прибыв в ноябре с официальным визитом в Индию, Меркель, вопреки протоколу, слушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя. Аналогично в ходе визита в Китай в сентябре Меркель не встала при исполнении гимнов. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встал со стула, когда заиграл китайский гимн.