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Меркель уточнила в бундестаге, что закончила доклад, а не карьеру
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РИА Новости

Меркель уточнила в бундестаге, что закончила доклад, а не карьеру

16:50 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. В бундестаге со смехом встретили заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она "закончила", главе правительства пришлось уточнить, что она "закончила доклад", а не карьеру.
"Таким образом, я закончила, господин президент", - заявила Меркель в конце короткого доклада, с которым она выступила в среду в начале правительственного часа в бундестаге. После того, как в зале раздался смех, Меркель добавила: "Мой доклад, я закончила мой доклад!". Фракция альянса ХДС/ХСС встретила эти слова аплодисментами.
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С июня Меркель пережила несколько публичных приступов сильной дрожи, официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию в последние месяцы канцлер, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле.
Прибыв в ноябре с официальным визитом в Индию, Меркель, вопреки протоколу, слушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя. Аналогично в ходе визита в Китай в сентябре Меркель не встала при исполнении гимнов. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встал со стула, когда заиграл китайский гимн.
В ходе правительственного часа Меркель в течение более чем часа стоя отвечала на вопросы депутатов. По словам президента бундестага Вольфганга Шойбле, встреча с канцлером "продлилась дольше запланированного на пять минут", президент бундестага назвал это "рождественским подарком" депутатам.
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