Реальные зарплаты в октябре выросли на 3,8% в годовом выражении

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 3,8% в годовом выражении, следует из данных Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 3,8% в годовом выражении, следует из данных Росстата

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2019 года составила 46,549 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,7%, в январе-октябре 2019 года - на 7,3%", - говорится в документе.

В сентябре, по данным Росстата, рост реальных заработных плат составил 3,1% год к году.

По сравнению с сентябрем реальные зарплаты в октябре выросли на 2%. В январе-октябре рост реальных зарплат составил 2,5%.