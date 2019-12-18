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Реальные зарплаты в октябре выросли на 3,8% в годовом выражении
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РИА Новости

Реальные зарплаты в октябре выросли на 3,8% в годовом выражении

16:49 18.12.2019
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© РИА Новости / Михаил МордасовКупюры достоинством сто рублей
Купюры достоинством сто рублей
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Купюры достоинством сто рублей. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в октябре выросли на 3,8% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2019 года составила 46,549 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,7%, в январе-октябре 2019 года - на 7,3%", - говорится в документе.
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В сентябре, по данным Росстата, рост реальных заработных плат составил 3,1% год к году.
По сравнению с сентябрем реальные зарплаты в октябре выросли на 2%. В январе-октябре рост реальных зарплат составил 2,5%.
Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%.
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