В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, с причинением тяжких последствий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ)", - сказала она.

По данным следствия, 15 декабря около помещения кафе нарядом полиции был задержан пьяный житель Серпухова, который нецензурно выражался в общественном месте. Отмечается, что мужчина был помещён в патрульный автомобиль для сбора административного материала. По приезду к зданию полиции мужчине стало плохо, была вызвана бригада врачей, которая констатировала его смерть.

"Согласно предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота. Таким образом, сотрудниками полиции, которыми осуществлялось задержание и доставление мужчины... были причинены телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего", - добавила Врадий.