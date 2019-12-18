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2019-12-18T16:53+0300
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В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного
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РИА Новости

В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного

16:44 18.12.2019 (обновлено: 16:53 18.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, с причинением тяжких последствий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, 15 декабря около помещения кафе нарядом полиции был задержан пьяный житель Серпухова, который нецензурно выражался в общественном месте. Отмечается, что мужчина был помещён в патрульный автомобиль для сбора административного материала. По приезду к зданию полиции мужчине стало плохо, была вызвана бригада врачей, которая констатировала его смерть.
Полицейский
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"Согласно предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота. Таким образом, сотрудниками полиции, которыми осуществлялось задержание и доставление мужчины... были причинены телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего", - добавила Врадий.
В настоящее время устанавливаются полицейские, которые превысили полномочия. Кроме того, проводится судмедэкспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти мужчины. По изъятым криминалистом в патрульной машине биологическим следам назначена генетическая экспертиза. Следователи также устанавливают очевидцев конфликта внутри и возле кафе, осматриваются камеры видеонаблюдения.
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1342103722
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Следственный комитет РФСерпуховПроисшествия
Популярные комментарии
Конечно случайно, а разве в полиции может быть по другому! Я думаю даже, что он сам и хотел себе горло перегрызть!
18 декабря, 16:51
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
2020007
А почему надо было душить, у них же есть табельное оружие?
18 декабря, 16:47
Naum Vygodsky
721003
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