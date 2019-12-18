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Туризм
2019-12-18T18:36+0300
https://ria.ru/20191218/1562540549.html
Выяснилось, почему россияне стали в два раза чаще летать в Японию
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РИА Новости

Выяснилось, почему россияне стали в два раза чаще летать в Японию

16:51 18.12.2019 (обновлено: 18:36 18.12.2019)
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© Depositphotos / Patrick FotoХрам в Киото, Япония
Храм в Киото, Япония
© Depositphotos / Patrick Foto
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. За три года турпоток из России в Японию вырос более, чем в два раза. За 11 месяцев этого года страну посетили 111,1 тысячи россиян. Японцы тоже не отстают: становятся модными уикенды во Владивостоке. Об этом РИА Новости сообщила глава московского представительства Национальной туристической организации Японии Айри Мотокура.
"В целом за 11 месяцев этого года Японию посетили на три процента больше туристов, чем за такой же период прошлого. Число путешественников составило, примерно, 30 миллионов человек. Турпоток из России за год вырос на 25,5 процента, — рассказала она. – В 2020 году, когда в Токио пройдет Олимпиада, мы надеемся принять 40 миллионов иностранных гостей".
Айри Мотокура сообщила о динамике роста турпотока из России. Три года назад, когда открылось представительство, он составлял 54 тысячи человек. "Мы хотели достичь хотя бы цифры в 100 тысяч. Сейчас – 111, а к концу года станет еще больше", — рассказала она.
По словам эксперта, этого удалось достичь за счет облегчения визового режима Японии, которое произошло в 2017 году, и увеличения числа перелетов между странами.
Например, сейчас из Москвы в аэропорт Нарита (Большой Токио, 75 километров из столицы) ежедневно летают национальные перевозчики России и Японии. С летнего сезона 2020 они переносят свои рейсы в аэропорт Ханэда, который находится гораздо ближе к центру столицы. Кроме того, он служит хабом для японского национального перевозчика, можно с удобными стыковками пересесть на внутренние рейсы.
Как рассказал вице-президент и генеральный управляющий авиакомпании по России и СНГ Такэси Кодама, перевозчик предлагает два бесплатных внутренних перелета или до шести – по специальным тарифам, тем, кто летит из Москвы в Токио (в зависимости от того, какой авиакомпанией).
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Планируется значительное увеличение количества перелетов в Японию из Владивостока. "Мне звонят мои друзья и рассказывают о турпакетах из Токио во Владивосток на три дня, - поясняет Айри Мотокура. – Говорят, что они очень дешевые. Сейчас становится модным проводить уикенд в этом городе. Раньше спросом преимущественно пользовались недельные программы в Москву или Санкт-Петербург".
Эксперт подчеркнула, что японский турпоток в этот город значительно вырос после того, как во Владивостоке был введен режим электронных виз.
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