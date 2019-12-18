2019-12-18T16:41+0300
2019-12-18T16:41+0300
https://ria.ru/20191218/1562540443.html
ФСИН проверит сотрудников колонии, в которой нашли ячейку террористов
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФСИН проверит сотрудников колонии, в которой нашли ячейку террористов
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ФСИН
проверит сотрудников колонии в Калмыкии, где была вскрыта террористическая ячейка более чем из 100 осужденных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
2019-12-18T16:41+0300
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ФСИН проверит сотрудников колонии, в которой нашли ячейку террористов
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ФСИН
проверит сотрудников колонии в Калмыкии, где была вскрыта террористическая ячейка более чем из 100 осужденных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время ФСИН России проводит служебную проверку в отношении сотрудников учреждения, по результатам которой будут приняты персональные решения, виновные привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в одной из колоний Калмыкии
вскрыта террористическая ячейка более чем из 100 осужденных. По ее словам, руководство колонии за вознаграждение оказывало общее покровительство членам террористического сообщества. По делу о создании террористической организации в колонии Калмыкии проходят 22 человека, пять из них задержаны, остальные отбывают наказание или умерли.