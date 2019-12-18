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ОТР сопроводит трансляцию пресс-конференции Путина сурдопереводом
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РИА Новости

ОТР сопроводит трансляцию пресс-конференции Путина сурдопереводом

16:40 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКомплекс телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР) в телецентре "Останкино"
Комплекс телеканала Общественное телевидение России (ОТР) в телецентре Останкино
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Комплекс телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР) в телецентре "Останкино". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Общественное телевидение России сопроводит сурдопереводом трансляцию большой пресс-конференции президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба телеканала.
"В четверг, 19 декабря в 12 часов по московскому времени начнется большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства встретится с журналистами в Центре международной торговли в Москве. Общественное телевидение России сопроводит прямую трансляцию пресс-конференции сурдопереводом, который будет осуществляться как в телеэфире, так и на сайте ОТР", - говорится в пресс-релизе.
Также транслировать мероприятие будут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал" и НТВ.
Путин ввел практику проведения больших ежегодных пресс-конференций в 2001 году. Впервые он общался с журналистами в таком формате в июле 2001 года накануне саммита "Большой восьмерки".
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