ОТР сопроводит трансляцию пресс-конференции Путина сурдопереводом

"В четверг, 19 декабря в 12 часов по московскому времени начнется большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства встретится с журналистами в Центре международной торговли в Москве. Общественное телевидение России сопроводит прямую трансляцию пресс-конференции сурдопереводом, который будет осуществляться как в телеэфире, так и на сайте ОТР", - говорится в пресс-релизе.