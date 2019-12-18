Опрос: 35% россиян считают, что гаджеты ограничивают их свободу

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Половина россиян полагают, что с появлением переносных электронных устройств люди стали свободнее, однако шесть лет назад такой точки зрения придерживались 65%, свидетельствует опрос ФОМ.
По данным опроса, 51% разделяют точку зрения, что с появлением переносных электронных устройств люди стали свободнее. При этом в марте 2013 года такого мнения придерживались 65% россиян.
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При этом 35% респондентов полагает, что использование электронных устройств ограничивает свободу человека, шесть лет назад такой позиции придерживались лишь 16%.
Опрос "ФОМнибус" проведен 1 декабря 2019 года, среди граждан РФ от 18 лет и старше, в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах, среди 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.