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Новости Подмосковья
2019-12-18T16:22+0300
https://ria.ru/20191218/1562539462.html
В Подмосковье пройдет акция "Подари своей елке вторую жизнь"
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РИА Новости

В Подмосковье пройдет акция "Подари своей елке вторую жизнь"

16:22 18.12.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковУтилизация новогодних елок
Утилизация новогодних елок
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Экологическая акция "Подари своей елке вторую жизнь" будет проходить в Московской области с 15 января по 15 февраля 2020 года. Мероприятие организовано во всех подмосковных муниципалитетах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Список точек, куда можно будет сдать на переработку натуральные ели, разместят на официальных сайтах министерства ЖКХ региона и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона. В каждом округе в среднем будет работать по два пункта приема.
"В прошлом году при активном участии жителей было собрано более 7,5 тысячи елок. В этом году власти рассчитывают собрать елей в разы больше, так как очевидна высокая вовлеченность населения в раздельный сбор бытовых отходов", – сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Велиховский добавил, что в конце года открылось несколько пунктов сбора отходов для вторичной переработки "Мегабак". Туда жители смогут привезти не только ели, но и ненужную одежду, мебель, бытовую технику и другой крупногабаритный мусор.
По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ Московской области, елки из пунктов приема отправят на вторичную переработку. Из их щепы изготовят элементы для игровых площадок, которые отправят в детские дома.
Кроме того, еловую щепу после измельчения можно будет использовать для компостирования и производства почвогрунтов, которые применяют при высадке новых елей во время акций "Посади свое дерево" и "Лес Победы".
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