В Подмосковье пройдет акция "Подари своей елке вторую жизнь"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Экологическая акция "Подари своей елке вторую жизнь" будет проходить в Московской области с 15 января по 15 февраля 2020 года. Мероприятие организовано во всех подмосковных муниципалитетах. Об этом сообщил телеканал Экологическая акция "Подари своей елке вторую жизнь" будет проходить в Московской области с 15 января по 15 февраля 2020 года. Мероприятие организовано во всех подмосковных муниципалитетах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Список точек, куда можно будет сдать на переработку натуральные ели, разместят на официальных сайтах министерства ЖКХ региона и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона. В каждом округе в среднем будет работать по два пункта приема.

"В прошлом году при активном участии жителей было собрано более 7,5 тысячи елок. В этом году власти рассчитывают собрать елей в разы больше, так как очевидна высокая вовлеченность населения в раздельный сбор бытовых отходов", – сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Велиховский добавил, что в конце года открылось несколько пунктов сбора отходов для вторичной переработки "Мегабак". Туда жители смогут привезти не только ели, но и ненужную одежду, мебель, бытовую технику и другой крупногабаритный мусор.

По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ Московской области, елки из пунктов приема отправят на вторичную переработку. Из их щепы изготовят элементы для игровых площадок, которые отправят в детские дома.