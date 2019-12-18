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Имитировавшего отравление "Новичком" британца осудили за изнасилование
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РИА Новости

Имитировавшего отравление "Новичком" британца осудили за изнасилование

16:21 18.12.2019 (обновлено: 17:26 18.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Лондона.
Мужчина и женщина 16 сентября 2018 года внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция исключила использование нервно-паралитического вещества и считает, что инцидент не связан с предыдущими происшествиями в Солсбери. Британские таблоиды назвали имена пострадавших: модель Анна Шапиро, в прошлом россиянка, а ныне гражданка Израиля, и ее муж, британец Алекс Кинг. Теперь британские СМИ рассказывают детали биографии пострадавших, а Би-би-си со ссылкой на источники в полиции сообщила, что инцидент мог быть инсценировкой.
"Алекс Кинг <...> был приговорен во вторник, 17 декабря, к семи с половиной годам тюремного заключения в связи с изнасилованием, совершенным в 2007 году", — говорится в пресс-релизе полиции.
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По словам прокурора Пола Кейси, которые приводит издание Daily Mail, Кинг познакомился со своей жертвой у ночного клуба вечером в июле 2007 года. Девушка и Кинг разговорились, и он пригласил ее на вечеринку. Этой же ночью он изнасиловал ее, когда она была без сознания, а его друг снял это на камеру мобильного телефона. Позже сам Кинг также записал подобное видео на камеру у себя дома.
Отмечается, что Кинг удалил видеозапись, однако в августе того же года с помощью функции программного обеспечения его обнаружила сожительница Кинга и сообщила о нем полиции. По словам жертвы, когда ей показали видео, она приняла решение не обращаться в суд, так как не знала, чего ожидать. Кроме того, она не хотела, чтобы кто-либо в суде увидел это видео.
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Города-"побратимы". Как Берлин превратили в СолсбериСразу и не скажешь, чего в этом скандале больше: расчета или глупости. Но то, что немцы подгадывали его под нужный момент, это очевидно. Хотя все равно получилось, как они любят — без объявления войны.
Тем не менее, как пишет газета, в 2017 году она все же обратилась в полицию. В этом же году он был осужден на 11 лет по обвинению в сговоре с целью распространения наркотиков, а также ранее привлекался к ответственности за преступления сексуального характера.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Спустя некоторое время, в начале июля, 44-летняя британка Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери и затем была кремирована. Согласно утверждениям британских властей, смерть наступила из-за отравления тем же веществом А234.
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"Новичок" уже не в тренде: новое слово в солсберийских отравленияхБританские СМИ продолжают искать "руку Кремля" в последнем отравлении в Солбсери, несмотря на заявления полиции о том, что никаких нервно-паралитических веществ там не было. Вместо них всплыл крысиный яд. И даже назван отравитель.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании собственных оценок информации.
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Как британские пропагандисты устроили Китаю "отравление в Солсбери"
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Сергей СкрипальБи-би-сиDaily MailГлавное разведывательное управление РФФорин-офисМоскваЛондонВ мире
Популярные комментарии
"Новичком" в наше время могут отравиться не только лишь все. Мало кто может это сделать
18 декабря, 17:43
SFSergio Fatof
2120000
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