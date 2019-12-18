Имитировавшего отравление "Новичком" британца осудили за изнасилование

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Лондона

Мужчина и женщина 16 сентября 2018 года внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция исключила использование нервно-паралитического вещества и считает, что инцидент не связан с предыдущими происшествиями в Солсбери. Британские таблоиды назвали имена пострадавших: модель Анна Шапиро, в прошлом россиянка, а ныне гражданка Израиля, и ее муж, британец Алекс Кинг. Теперь британские СМИ рассказывают детали биографии пострадавших, а Би-би-си со ссылкой на источники в полиции сообщила, что инцидент мог быть инсценировкой.

A man has been jailed after pleading guilty to a rape in central #London in 2007.



Alex King, 43 (12.07.76) of no fixed address was sentenced on Tuesday, 17 December at Southwark Crown Court to seven and a half years’ imprisonment.



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"Алекс Кинг <...> был приговорен во вторник, 17 декабря, к семи с половиной годам тюремного заключения в связи с изнасилованием, совершенным в 2007 году", — говорится в пресс-релизе полиции.

По словам прокурора Пола Кейси, которые приводит издание Daily Mail, Кинг познакомился со своей жертвой у ночного клуба вечером в июле 2007 года. Девушка и Кинг разговорились, и он пригласил ее на вечеринку. Этой же ночью он изнасиловал ее, когда она была без сознания, а его друг снял это на камеру мобильного телефона. Позже сам Кинг также записал подобное видео на камеру у себя дома.

Отмечается, что Кинг удалил видеозапись, однако в августе того же года с помощью функции программного обеспечения его обнаружила сожительница Кинга и сообщила о нем полиции. По словам жертвы, когда ей показали видео, она приняла решение не обращаться в суд, так как не знала, чего ожидать. Кроме того, она не хотела, чтобы кто-либо в суде увидел это видео.

Тем не менее, как пишет газета, в 2017 году она все же обратилась в полицию. В этом же году он был осужден на 11 лет по обвинению в сговоре с целью распространения наркотиков, а также ранее привлекался к ответственности за преступления сексуального характера.

В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Спустя некоторое время, в начале июля, 44-летняя британка Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери и затем была кремирована. Согласно утверждениям британских властей, смерть наступила из-за отравления тем же веществом А234.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.