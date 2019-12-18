Имитировавшего отравление "Новичком" британца осудили за изнасилование

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Лондона.
Мужчина и женщина 16 сентября 2018 года внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция исключила использование нервно-паралитического вещества и считает, что инцидент не связан с предыдущими происшествиями в Солсбери. Британские таблоиды назвали имена пострадавших: модель Анна Шапиро, в прошлом россиянка, а ныне гражданка Израиля, и ее муж, британец Алекс Кинг. Теперь британские СМИ рассказывают детали биографии пострадавших, а Би-би-си со ссылкой на источники в полиции сообщила, что инцидент мог быть инсценировкой.
A man has been jailed after pleading guilty to a rape in central #London in 2007.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 18, 2019
Alex King, 43 (12.07.76) of no fixed address was sentenced on Tuesday, 17 December at Southwark Crown Court to seven and a half years’ imprisonment.
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"Алекс Кинг <...> был приговорен во вторник, 17 декабря, к семи с половиной годам тюремного заключения в связи с изнасилованием, совершенным в 2007 году", — говорится в пресс-релизе полиции.
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По словам прокурора Пола Кейси, которые приводит издание Daily Mail, Кинг познакомился со своей жертвой у ночного клуба вечером в июле 2007 года. Девушка и Кинг разговорились, и он пригласил ее на вечеринку. Этой же ночью он изнасиловал ее, когда она была без сознания, а его друг снял это на камеру мобильного телефона. Позже сам Кинг также записал подобное видео на камеру у себя дома.
Отмечается, что Кинг удалил видеозапись, однако в августе того же года с помощью функции программного обеспечения его обнаружила сожительница Кинга и сообщила о нем полиции. По словам жертвы, когда ей показали видео, она приняла решение не обращаться в суд, так как не знала, чего ожидать. Кроме того, она не хотела, чтобы кто-либо в суде увидел это видео.
Тем не менее, как пишет газета, в 2017 году она все же обратилась в полицию. В этом же году он был осужден на 11 лет по обвинению в сговоре с целью распространения наркотиков, а также ранее привлекался к ответственности за преступления сексуального характера.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Спустя некоторое время, в начале июля, 44-летняя британка Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери и затем была кремирована. Согласно утверждениям британских властей, смерть наступила из-за отравления тем же веществом А234.
19 сентября 2018, 13:47Акценты"Новичок" уже не в тренде: новое слово в солсберийских отравленияхБританские СМИ продолжают искать "руку Кремля" в последнем отравлении в Солбсери, несмотря на заявления полиции о том, что никаких нервно-паралитических веществ там не было. Вместо них всплыл крысиный яд. И даже назван отравитель.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании собственных оценок информации.