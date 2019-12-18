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Минпромторг назвал срок начала эксперимента по маркировке минералки
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РИА Новости

Минпромторг назвал срок начала эксперимента по маркировке минералки

16:30 18.12.2019 (обновлено: 16:33 18.12.2019)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовМинеральная вода
Минеральная вода
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Добровольный эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды начнётся в России в январе 2020 года и продлится 9 месяцев, по его итогам будет выработано решение о сроках запуска обязательной маркировки данной продукции, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Отвечая на вопрос, начнется ли добровольный эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды с 1 января, Мантуров сказал: "В январе". Об этом он сообщил по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
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Министр отметил, что, по экспертным оценкам, доля нелегальной продукции на рынке вод в настоящий момент может составлять от 2% до 30%. "При этом были позиции других ведомств, которые озвучивали определенные сомнения в подтверждаемости этих цифр", - добавил он.
В результате обсуждения было принято решение о проведении эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды сроком 9 месяцев. "Комплекс мер, который должен быть проведен за 9 месяцев, затем покажет и даст возможность принять окончательное решение либо по продолжению эксперимента, либо по назначению конкретной даты, когда маркировка будет обязательной... Я надеюсь, что мы придем к завершению эксперимента с четкой, понятной позицией всех ведомств, и, самое главное, бизнеса, который будет участвовать в работе по эксперименту", - сказал Мантуров.
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В конце августа Минпромторг подготовил проект постановления правительства, регламентирующий проведение пилотного проекта по маркировке минеральных и питьевых вод. Позже, в октябре, "Опора России", объединяющая организации малого и среднего бизнеса, написала письмо на имя Мантурова с просьбой отозвать этот проект. По оценкам "Опоры России", затраты на маркировку только для российских производителей могут составить от нескольких до десятков миллионов рублей, что критично скажется на субъектах малого и среднего бизнеса.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви, с 1 декабря - парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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