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Опрос выявил отношение россиян к использованию гаджетов
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РИА Новости

Опрос выявил отношение россиян к использованию гаджетов

16:16 18.12.2019 (обновлено: 17:44 18.12.2019)
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шестьдесят процентов россиян считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
Вместе с тем о вреде электронных устройств заявили 26 процентов опрошенных.
Пользу в девайсах видят в основном люди в возрасте от 18 до 30 лет (67%), среди россиян старше 60 лет таких 53%.
Если брать уровень образования, то о пользе заявили люди, окончившие вуз (70%), граждане с общим средним образованием и ниже считают так в 53% случаев.
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Среди положительных сторон использования гаджетов 42% указали быструю доступную связь и постоянный контакт с родственниками, 27% — оперативный доступ к информации, 18% — удобство, 12% — мобильность и компактность устройств.
Отрицательными сторонами 17% респондентов назвали вред для здоровья, а 11% заметили негативное влияние на детей. О возникновении зависимости и привыкания сообщили десять процентов опрошенных, еще шесть процентов считают, что получают много плохой, недостоверной информации.
В ходе опроса также выяснилось, что 51% россиян согласны с тем, что с появлением переносных электронных устройств люди стали свободнее. При этом в марте 2013 года такого мнения придерживались 65% опрошенных.
Однако 35% респондентов полагают, что использование электронных устройств ограничивает свободу человека, шесть лет назад такой позиции придерживались 16%.
Опрос "ФОМнибус" провели 1 декабря 2019 года среди полутора тысяч граждан России старше 18 лет в 104 населенных пунктах 53 субъектов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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ФОМнибусФонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
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