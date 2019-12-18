Опрос выявил отношение россиян к использованию гаджетов

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Шестьдесят процентов россиян считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, свидетельствуют результаты опроса Шестьдесят процентов россиян считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, свидетельствуют результаты опроса ФОМ

Вместе с тем о вреде электронных устройств заявили 26 процентов опрошенных.

Пользу в девайсах видят в основном люди в возрасте от 18 до 30 лет (67%), среди россиян старше 60 лет таких 53%.

Если брать уровень образования, то о пользе заявили люди, окончившие вуз (70%), граждане с общим средним образованием и ниже считают так в 53% случаев.

Среди положительных сторон использования гаджетов 42% указали быструю доступную связь и постоянный контакт с родственниками, 27% — оперативный доступ к информации, 18% — удобство, 12% — мобильность и компактность устройств.

Отрицательными сторонами 17% респондентов назвали вред для здоровья, а 11% заметили негативное влияние на детей. О возникновении зависимости и привыкания сообщили десять процентов опрошенных, еще шесть процентов считают, что получают много плохой, недостоверной информации.

В ходе опроса также выяснилось, что 51% россиян согласны с тем, что с появлением переносных электронных устройств люди стали свободнее. При этом в марте 2013 года такого мнения придерживались 65% опрошенных.

Однако 35% респондентов полагают, что использование электронных устройств ограничивает свободу человека, шесть лет назад такой позиции придерживались 16%.