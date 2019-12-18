Меркель: санкции США могут осложнить переговоры Москвы и Киева по газу

"Я указала на то, и это очень важно для меня, что в настоящее время с Украиной ведутся переговоры о газовом соглашении после 31 декабря 2019, то есть очень скоро... Что эти переговоры проходят довольно обнадеживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены, потому что мы, с другой стороны, имеем эту позицию по "Северному потоку — 2", - заявила Меркель.