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Меркель: санкции США могут осложнить переговоры Москвы и Киева по газу
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РИА Новости

Меркель: санкции США могут осложнить переговоры Москвы и Киева по газу

16:16 18.12.2019 (обновлено: 17:10 18.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Cанкции США против "Северного потока — 2" могут негативно отразиться на переговорах по газу между РФ и Украиной, такое мнение выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге.
"Я указала на то, и это очень важно для меня, что в настоящее время с Украиной ведутся переговоры о газовом соглашении после 31 декабря 2019, то есть очень скоро... Что эти переговоры проходят довольно обнадеживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены, потому что мы, с другой стороны, имеем эту позицию по "Северному потоку — 2", - заявила Меркель.
Американский сенат накануне согласовал оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, подразумевающий санкции против "Северного потока — 2", а также военную помощь Украине. Документ должен одобрить Дональд Трамп, который уже заявил о готовности подписать его.
Строительство газопровода Северный поток-2
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"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.
О поддержке возведения газопровода неоднократно высказывались власти Германии и Австрии: они настаивали, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечали надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.
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Северный поток — 2Ангела МеркельРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
" санкции США против России могут осложнить переговоры по газу... " А ваши санкции...?
18 декабря, 16:47
NNickB777
1440000
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