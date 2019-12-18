Меркель: санкции США могут осложнить переговоры Москвы и Киева по газу

БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Cанкции США против "Северного потока — 2" могут негативно отразиться на переговорах по газу между РФ и Украиной, такое мнение выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге.
"Я указала на то, и это очень важно для меня, что в настоящее время с Украиной ведутся переговоры о газовом соглашении после 31 декабря 2019, то есть очень скоро... Что эти переговоры проходят довольно обнадеживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены, потому что мы, с другой стороны, имеем эту позицию по "Северному потоку — 2", - заявила Меркель.
Американский сенат накануне согласовал оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, подразумевающий санкции против "Северного потока — 2", а также военную помощь Украине. Документ должен одобрить Дональд Трамп, который уже заявил о готовности подписать его.
"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.
О поддержке возведения газопровода неоднократно высказывались власти Германии и Австрии: они настаивали, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечали надежность России как поставщика.
В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.