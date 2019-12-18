Народный совет ЛНР принял закон о границах республики

"В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года", — сказал председатель Народного совета Владимир Бидёвка.

По его словам, до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения. Закон не противоречит Минским соглашениям.