Захарова прокомментировала ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Оппонентам венесуэльских властей пришло время признать, что в этой стране есть только один президент - Николас Мадуро, тогда как "проект Гуаидо" провалился, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, "события последних месяцев показали настоящий провал "проекта Гуаидо".
"Полагаем, что пришло время оппонентам Каракаса признать объективную реальность: в Венесуэле есть только один глава государства - это президент Николас Мадуро. Найти компромиссное решение возможно лишь посредством национального диалога, который начинает приносить конкретные результаты", — заявила Захарова.
"Со своей стороны вновь подтверждаем готовность оказывать содействие внутривенесуэльским переговорам в том виде и объеме, в каких это будет востребовано сторонами", — подчеркнула она.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.