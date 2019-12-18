Захарова прокомментировала ситуацию в Венесуэле

"Со своей стороны вновь подтверждаем готовность оказывать содействие внутривенесуэльским переговорам в том виде и объеме, в каких это будет востребовано сторонами", — подчеркнула она.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.