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2019-12-18T16:03+0300
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Медведев рассказал, что подписывает документы до конца дня 31 декабря
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РИА Новости

Медведев рассказал, что подписывает документы до конца дня 31 декабря

16:03 18.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава правительства РФ Дмитрий Медведев
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ему приходится подписывать нормативные акты почти до конца дня 31 декабря: обычно приносят целые стопки таких документов.
Выступая на заключительном пленарном заседании осенней сессии Госдумы в среду он обратил внимание на необходимость своевременного выхода принимаемых правительством подзаконных нормативных актов, чтобы законы заработали уже с 1 января.
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"Я, в отличие от Государственной думы, эти документы подписываю практически до конца 31 декабря. Их обычно очень много приносят, стопки такие. Но самое главное, чтобы они вышли вовремя для того, чтобы они начали работать с 1 января", - сказал Медведев.
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Дмитрий МедведевПравительство РФРоссия
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