Медведев рассказал, что подписывает документы до конца дня 31 декабря

Выступая на заключительном пленарном заседании осенней сессии Госдумы в среду он обратил внимание на необходимость своевременного выхода принимаемых правительством подзаконных нормативных актов, чтобы законы заработали уже с 1 января.

"Я, в отличие от Государственной думы, эти документы подписываю практически до конца 31 декабря. Их обычно очень много приносят, стопки такие. Но самое главное, чтобы они вышли вовремя для того, чтобы они начали работать с 1 января", - сказал Медведев.