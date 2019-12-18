Немецкий бизнес выступил против санкций по "Северному потоку — 2"

БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Немецкий бизнес призывает ЕС быстро разработать инструменты для предотвращения или компенсаций от санкций против "Северного потока — 2", заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
"Со своей стороны, ЕС должен быстро разработать инструменты, которые предотвращают или компенсируют такое вмешательство в суверенные права Европы извне. Федеральное правительство должно теперь продвинуть эту дискуссию в Брюсселе", - заявил Хермес, его слова процитированы в пресс-релизе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.
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