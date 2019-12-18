Немецкий бизнес выступил против санкций по "Северному потоку — 2"

"Со своей стороны, ЕС должен быстро разработать инструменты, которые предотвращают или компенсируют такое вмешательство в суверенные права Европы извне. Федеральное правительство должно теперь продвинуть эту дискуссию в Брюсселе", - заявил Хермес, его слова процитированы в пресс-релизе, который имеется в распоряжении РИА Новости.