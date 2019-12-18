Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T16:01+0300
https://ria.ru/20191218/1562538232.html
Немецкий бизнес выступил против санкций по "Северному потоку — 2"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155703/37/1557033729_0:0:3136:1764_1036x0_80_0_0_d23c7ba59623243e5cbad07c68854e42.jpg
РИА Новости

Немецкий бизнес выступил против санкций по "Северному потоку — 2"

16:01 18.12.2019
1114
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Немецкий бизнес призывает ЕС быстро разработать инструменты для предотвращения или компенсаций от санкций против "Северного потока — 2", заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
"Со своей стороны, ЕС должен быстро разработать инструменты, которые предотвращают или компенсируют такое вмешательство в суверенные права Европы извне. Федеральное правительство должно теперь продвинуть эту дискуссию в Брюсселе", - заявил Хермес, его слова процитированы в пресс-релизе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Вчера, 08:29
Bloomberg: США признали бесполезность мер по "Северному потоку — 2"
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.
Презентация смартфонов Huawei в Мюнхене
17 декабря, 08:00
Борьба Германии за суверенитет и дело Huawei. Выстоит ли Меркель?
4040010
Обсудить 0
Северный поток — 2Дональд ТрампГерманияСШАВ мире
Рекомендуем
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В Германии рассказали, как будут реагировать на санкции против "СП-2"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку — 2"
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель: санкции США могут осложнить переговоры Москвы и Киева по газу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за "интервенцию в Ливии"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД призвал ОБСЕ "помочь" Зеленскому с допуском российских журналистов
Здание Верховной рады Украины
В Раде захотели сделать из Кубани "украинскую" Кубу
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия готова к возможной агрессии со стороны НАТО, заявили в Совфеде
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала ситуацию в Венесуэле
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле оценили влияние возможных санкций США на "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт рассказал о целях санкций США против "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
Народный совет ЛНР принял закон о границах республики
Германский бундестаг в Берлине
В СДПГ раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
Флаг России на одном из зданий в Старом городе в Таллине
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
"Нафтогаз" оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния