Медведев рассчитывает на более успешную реализацию нацпроектов

"Мы с вами в этом году много работали, в этом году стартовали национальные проекты. Это сложная работа, действительно, нужно было и подготовиться, и определенную рутину преодолеть, и инерцию преодолеть. Надеюсь, что в следующем году эта работа будет даже более успешной, чем в этом году. Тем более что все условия для этого есть", - заявил Медведев во время последнего пленарного заседания осенней сессии Госдумы.