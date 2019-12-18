Медведев рассчитывает на более успешную реализацию нацпроектов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что работа по реализации национальных проектов в 2020 году будет даже более успешной, чем в нынешнем, и в полном формате развернётся с начала января не только в Москве - деньги будут доведены, а все необходимые подзаконные акты выйдут вовремя.
"Мы с вами в этом году много работали, в этом году стартовали национальные проекты. Это сложная работа, действительно, нужно было и подготовиться, и определенную рутину преодолеть, и инерцию преодолеть. Надеюсь, что в следующем году эта работа будет даже более успешной, чем в этом году. Тем более что все условия для этого есть", - заявил Медведев во время последнего пленарного заседания осенней сессии Госдумы.
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Он напомнил, в частности, что парламентарии приняли бюджет.
"Я рассчитываю на то, что вся эта работа в полном формате не только в Москве, но и в субъектах Российской Федерации развернётся с самого начала января, деньги туда поступят и, соответственно, как вы и предлагали, все подзаконные нормативные акты правительством будут выпущены", - подчеркнул премьер.
Он также обратил внимание на необходимость своевременного выхода нормативных актов, чтобы принятые законы заработали уже с 1 января.
"Самое главное, чтобы они вышли вовремя для того, чтобы они начали работать с 1 января. Это тогда реальное движение страны по пути вперёд", - заявил Медведев.
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