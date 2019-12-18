Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку — 2"

"Мы против экстерриториальных санкций, и это не со времен вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема. Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести переговоры решительно, что мы не принимаем этой практики, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние, будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг "Северного потока — 2", — заявила Меркель во время выступления в бундестаге.