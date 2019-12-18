Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку — 2"

БЕРЛИН, 18 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
"Мы против экстерриториальных санкций, и это не со времен вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема. Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести переговоры решительно, что мы не принимаем этой практики, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние, будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг "Северного потока — 2", — заявила Меркель во время выступления в бундестаге.
Американский сенат накануне согласовал оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, подразумевающий санкции против "Северного потока — 2", а также военную помощь Украине. Документ должен одобрить Дональд Трамп, который уже заявил о готовности подписать его.
Лидер Европейской народной партии, немецкий политик Манфред Вебер назвал неверным решение Вашингтона ввести санкции и упрекнул правительство ФРГ за то, что оно не прилагает достаточно усилий для защиты проекта.
"Поведение США с "Северным потоком — 2" неправильное. Нельзя вводить санкции против друзей и партнеров и брать экономику в заложники. <...> Мы можем защитить наши интересы только тогда, когда мы работаем совместно с нашими с соседями. Так и следовало сделать с газопроводом", — заявил он в интервью Funke.
В то же время Берлин считает, что "Северный поток — 2" могут достроить за месяц: тогда ограничительных мер Соединенных Штатов удастся избежать.
Строительство газопровода
"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.
Против "Северного потока — 2" выступают Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Строительство также критикуют США, активно продвигающие в Европе свой сжиженный природный газ.
О поддержке возведения газопровода неоднократно высказывались власти Германии и Австрии, настаивая на том, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечая надежность России как поставщика.
В Москве не раз заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.