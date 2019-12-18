В Германии рассказали, как будут реагировать на санкции против "СП-2"

БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Германия приняла к сведению решение сената США одобрить санкции против "Северного потока – 2" , правительство оценит их влияние после вступления в силу, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока – 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.

"Мы приняли решение к сведению, наша позиция не изменилась, - мы не принимаем экстерриториальные санкции", - заявил он на брифинге в среду.

Отвечая на вопрос, как Берлин намерен реагировать на решение США, Зайберт отметил, что процесс принятия соответствующего закона в США еще не завершен. "Правительство оценит потенциальное влияние санкций после подписания закона президентом (США Дональдом Трампом)", - добавил он.

По его словам, обсуждение возможных ответных мер на данном этапе "было бы спекуляцией".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.