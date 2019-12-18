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2019-12-18T15:55+0300
https://ria.ru/20191218/1562537906.html
В Германии рассказали, как будут реагировать на санкции против "СП-2"
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РИА Новости

В Германии рассказали, как будут реагировать на санкции против "СП-2"

15:55 18.12.2019
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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТруба для строительства газопровода Nord Stream 2
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Германия приняла к сведению решение сената США одобрить санкции против "Северного потока – 2", правительство оценит их влияние после вступления в силу, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока – 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.
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Эксперт рассказал о целях санкций США против "Северного потока — 2"
"Мы приняли решение к сведению, наша позиция не изменилась, - мы не принимаем экстерриториальные санкции", - заявил он на брифинге в среду.
Отвечая на вопрос, как Берлин намерен реагировать на решение США, Зайберт отметил, что процесс принятия соответствующего закона в США еще не завершен. "Правительство оценит потенциальное влияние санкций после подписания закона президентом (США Дональдом Трампом)", - добавил он.
По его словам, обсуждение возможных ответных мер на данном этапе "было бы спекуляцией".
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Нет рычагов влияния. США о неспособности остановить "Северный поток–2"
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток – 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Дональд ТрампСеверный потокГазпромГерманияСШАВ мире
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