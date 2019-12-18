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Медведев оценил диалог между правительством и Госдумой
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РИА Новости

Медведев оценил диалог между правительством и Госдумой

15:55 18.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в здании Государственной Думы РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в здании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в здании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что диалог между Госдумой и кабмином в последнее время стал более насыщенным и уважительным.
"У нас, действительно, очень хорошие, конструктивные отношения, причем они позволяют вести на площадке Госдумы диалог со всеми коллегами, со всеми фракциями", - сказал он в ходе выступления на заключительном пленарном заседании Госдумы в осеннюю сессию.
Медведев отметил, что это происходит не только в ходе ежегодного отчета правительства, но и в ходе регулярных встреч. "Я встречаюсь с коллегами, представляющими "Единую Россию", и КПРФ, и ЛДПР, и "Справедливую Россию", то есть со всеми фракциями. Я считаю, этот диалог очень важен для правительства", - сказал премьер.
Он отдал должное, что "диалог стал более насыщенным и... более уважительным". Медведев рассказал, что министры готовятся к выступлениям в Госдуме, понимая, что выступают в парламенте. "Мне кажется, это правильно, и я всячески этот настрой у коллег, членов правительства, поддерживаю. С другой стороны, это помогает лучше разбираться в тонкостях законотворческой работы, принимать необходимые законы", - заключил премьер.
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Дмитрий МедведевГосдума РФПравительство РФПолитика
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