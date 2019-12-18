Медведев оценил диалог между правительством и Госдумой

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что диалог между Госдумой кабмином в последнее время стал более насыщенным и уважительным.

"У нас, действительно, очень хорошие, конструктивные отношения, причем они позволяют вести на площадке Госдумы диалог со всеми коллегами, со всеми фракциями", - сказал он в ходе выступления на заключительном пленарном заседании Госдумы в осеннюю сессию.

Медведев отметил, что это происходит не только в ходе ежегодного отчета правительства, но и в ходе регулярных встреч. "Я встречаюсь с коллегами, представляющими "Единую Россию", и КПРФ, и ЛДПР, и "Справедливую Россию", то есть со всеми фракциями. Я считаю, этот диалог очень важен для правительства", - сказал премьер.