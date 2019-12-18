Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-18T15:59+0300
https://ria.ru/20191218/1562537737.html
Приложение для Android о Валааме запустили к 30-летию обители
https://cdn22.img.ria.ru/images/152946/26/1529462652_2:0:3643:2048_1036x0_80_0_0_6a80b21f453d5dc6e5f9491488b48e66.jpg
РИА Новости

Приложение для Android о Валааме запустили к 30-летию обители

15:51 18.12.2019 (обновлено: 15:59 18.12.2019)
58
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. К 30-летию Валаамского монастыря общественности представили приложение для Android "Валаам", в котором можно заказать поминовения и монашеские рукоделия, отправиться в 3D-тур, посмотреть онлайн-экскурсии, православный календарь, а также изучить Священное Писание и обратиться к молитве.
"В одном приложении вы увидите не только полную жизнь монастыря, но и сможете познакомиться с жизнью Русской церкви. В нем есть полный православный молитвослов с огромным корпусом текстов на русском и церковно-славянском языках - это самый полный на сегодняшний день православный молитвослов", - сказал на презентации приложения директор компании-разработчика Константин Дьячков.

"Приложение "Валаам" – уникальная вещь. Можно совершить виртуальное путешествие даже по тем местам, куда обычному паломнику трудно попасть", - отметил в свою очередь наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

В разделе "3D-тур" собрано около тысячи панорам высокого разрешения. Каждую из них можно рассмотреть, увеличив изображение. Для удобства навигации панорамы разделены по группам и привязаны к карте.
Cпасо-Преображенский Валаамский мужского монастырь в ожидании фестиваля церковного песнопения Просветитель
25 июля 2018, 20:05Религия и мировоззрение
На фестиваль "Просветитель" на Валаам съедутся 200 участников со всего мира
"Где бы вы ни находились, можно посмотреть, что рядом, и построить свой экскурсионный маршрут", - замечают разработчики.
К фотографиям привязаны большие медиафайлы разного формата. Таким образом, "можно не только посмотреть картинки, но и послушать музыку или почитать книги". Кроме того, в разделе "экскурсии" доступен аудио-гид по острову. Приложение также позволяет гулять по острову в VR – очках, что "особенно нравится детям".
Как заверяют авторы программы, работа над приложением продолжалась полтора года и в техническом отношении оно превосходит аналоги из США. "Первой к этому приходит Русская православная церковь. Это демонстрирует открытость и доступность нашей Церкви всем, кто хочет познакомиться с ее жизнью", - подытожил Дьячков.
Жизнь на Соловецком архипелаге
1 июня 2016, 13:32Туризм
В РПЦ призвали спасти Соловки и Валаам от "агрессивного туризма""И за Соловками, и за Валаамом необходимо закрепить особый статус "религиозно-исторического места". Это единственный путь. Иначе эти святыни не удастся спасти от коммерции и агрессивного туризма",- заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником монастыря служит председатель синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов, восстановлен главный собор. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
11 июля, 20:32Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл завершил праздничный визит на Валаам
200000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
Рекомендуем
Свято-Успенская Почаевская лавра
Наместник Почаевской лавры на западе Украины перенес инфаркт
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Всеправославное совещание в Иордании предложили созвать в феврале
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Священники из Африки призвали патриарха Феодора отозвать признание ПЦУ
Храм Святого Саввы в Белграде
В Белграде завершили украшение мозаикой главного храма Сербии
Встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки на границе России и Финляндии. 18 декабря 2019
Дед Мороз и Йоулупукки обменялись поздравлениями и подарками
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
МИД прокомментировал ситуацию с законом о вероисповедании в Черногории
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ прокомментировали захват храма в селе Пробойновка на Украине
Богослужение в Киево-Печерской лавре
Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
В РПЦ считают, что вопрос о переименовании УПЦ пока не закрыт
Флажки сайта Ria.ru и МИА Россия Сегодня на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Проект МИА "Россия сегодня" о религии получил премию ФЕОР
Ватикан
Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись почти 780 беженцев из Иордании и Ливана
Регистрация брака в ЗАГСе
Для работников московских ЗАГСов введут дресс-код
Вручение премии Скрипач на крыше, архивное фото
Премию ФЕОР за вклад в жизнь общества вручат "скрипачам духа" в Кремле
Озеро Байкал
Эксперты: число туристов на Байкале может быть ограничено
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния