Приложение для Android о Валааме запустили к 30-летию обители

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. К 30-летию Валаамского монастыря общественности представили приложение для Android "Валаам", в котором можно заказать поминовения и монашеские рукоделия, отправиться в 3D-тур, посмотреть онлайн-экскурсии, православный календарь, а также изучить Священное Писание и обратиться к молитве.

"В одном приложении вы увидите не только полную жизнь монастыря, но и сможете познакомиться с жизнью Русской церкви. В нем есть полный православный молитвослов с огромным корпусом текстов на русском и церковно-славянском языках - это самый полный на сегодняшний день православный молитвослов", - сказал на презентации приложения директор компании-разработчика Константин Дьячков.

"Приложение "Валаам" – уникальная вещь. Можно совершить виртуальное путешествие даже по тем местам, куда обычному паломнику трудно попасть", - отметил в свою очередь наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

В разделе "3D-тур" собрано около тысячи панорам высокого разрешения. Каждую из них можно рассмотреть, увеличив изображение. Для удобства навигации панорамы разделены по группам и привязаны к карте.

"Где бы вы ни находились, можно посмотреть, что рядом, и построить свой экскурсионный маршрут", - замечают разработчики.

К фотографиям привязаны большие медиафайлы разного формата. Таким образом, "можно не только посмотреть картинки, но и послушать музыку или почитать книги". Кроме того, в разделе "экскурсии" доступен аудио-гид по острову. Приложение также позволяет гулять по острову в VR – очках, что "особенно нравится детям".

Как заверяют авторы программы, работа над приложением продолжалась полтора года и в техническом отношении оно превосходит аналоги из США. "Первой к этому приходит Русская православная церковь. Это демонстрирует открытость и доступность нашей Церкви всем, кто хочет познакомиться с ее жизнью", - подытожил Дьячков.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов.