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Спасатели предупредили о ветре с порывами до 22 м/с в четверг в Москве
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РИА Новости

Спасатели предупредили о ветре с порывами до 22 м/с в четверг в Москве

15:49 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду с полуночи и до 21 часа четверга, сообщается на сайте ГУМЧС по Москве.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня пятницы из-за ветра.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00:00 часов до 21:00 часа 19 декабря в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 17-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, водителям следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
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ГУ МЧС по г. МосквеГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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