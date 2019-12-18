Спасатели предупредили о ветре с порывами до 22 м/с в четверг в Москве

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00:00 часов до 21:00 часа 19 декабря в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 17-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, водителям следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.