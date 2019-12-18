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Собянин об осужденных за беспорядки: это ответственность провокаторов
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РИА Новости

Собянин об осужденных за беспорядки: это ответственность провокаторов

15:47 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос депутата МГД о пострадавших в ходе митингов в Москве и осужденных в рамках дел о массовых беспорядках, заявил, что это ответственность провокаторов, которые погнали их туда.
Столичный градоначальник в среду выступил с МГД с отчетом о работе правительства Москвы. Отвечая на вопрос депутата фракции "Яблоко" Дарьи Бесединой о том, чувствует ли он ответственность за судьбы тех, кто пострадал в ходе митингов летом в Москве и тех, кто был осужден в рамках дел о массовых беспорядках, сказал: "Конечно, чувствую".
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При этом он отметил, что на согласованных митингах подобного не происходит и ответственность должна быть на тех, кто призвал мирную согласованную акцию превратить в штурм мэрии.
"В Москве проходят даже не десятки, а сотни согласованных митингов, на которые приходят миллионы людей. И никого не арестовывают, не задерживают, дубинками не бьют, никаких конфликтов нет. Ответственность за то, что пострадали люди, что произошел такой конфликт, что люди сегодня отбывают сроки, в первую очередь тех провокаторов, которые их погнали туда, которые на легальном абсолютно митинге призвали штурмовать мэрию",- сказал Собянин .
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Он отметил, что нет такого города в мире, где разрешено было бы перекрывать улицы, блокировать органы государственной власти.
"Если такая страна, такой город есть, то она развалится. Поэтому ваш вопрос вам в первую очередь нужно адресовать к тем, кто призывал молодежь и людей идти под дубинки", - сказал Собянин.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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36000017
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Дарья БесединаМосковская городская думаСергей СобянинОбщество
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