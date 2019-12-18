Собянин об осужденных за беспорядки: это ответственность провокаторов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин , отвечая на вопрос депутата МГД о пострадавших в ходе митингов в Москве и осужденных в рамках дел о массовых беспорядках, заявил, что это ответственность провокаторов, которые погнали их туда.

Столичный градоначальник в среду выступил с МГД с отчетом о работе правительства Москвы. Отвечая на вопрос депутата фракции "Яблоко" Дарьи Бесединой о том, чувствует ли он ответственность за судьбы тех, кто пострадал в ходе митингов летом в Москве и тех, кто был осужден в рамках дел о массовых беспорядках, сказал: "Конечно, чувствую".

При этом он отметил, что на согласованных митингах подобного не происходит и ответственность должна быть на тех, кто призвал мирную согласованную акцию превратить в штурм мэрии.

"В Москве проходят даже не десятки, а сотни согласованных митингов, на которые приходят миллионы людей. И никого не арестовывают, не задерживают, дубинками не бьют, никаких конфликтов нет. Ответственность за то, что пострадали люди, что произошел такой конфликт, что люди сегодня отбывают сроки, в первую очередь тех провокаторов, которые их погнали туда, которые на легальном абсолютно митинге призвали штурмовать мэрию",- сказал Собянин .

Он отметил, что нет такого города в мире, где разрешено было бы перекрывать улицы, блокировать органы государственной власти.

"Если такая страна, такой город есть, то она развалится. Поэтому ваш вопрос вам в первую очередь нужно адресовать к тем, кто призывал молодежь и людей идти под дубинки", - сказал Собянин.