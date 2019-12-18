Топилин заявил о выполнении плана по ЭКО в 2019 году

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Программы экстракорпорального оплодотворения, которые администрирует Минздрав РФ, в 2019 году выполнены полностью, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Программы ЭКО, которые администрирует министерство здравоохранения, здесь мы вышли на стопроцентное освоение, при этом мы все время регионам говорим, что если есть дополнительная потребность, мы всегда готовы откликнуться и эту тему дальше решать", - сказал Топилин на парламентских слушаниях в Совфеде.