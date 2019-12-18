Топилин заявил о выполнении плана по ЭКО в 2019 году

"Программы ЭКО, которые администрирует министерство здравоохранения, здесь мы вышли на стопроцентное освоение, при этом мы все время регионам говорим, что если есть дополнительная потребность, мы всегда готовы откликнуться и эту тему дальше решать", - сказал Топилин на парламентских слушаниях в Совфеде.