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2019-12-18T15:40+0300
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Депздрав объяснил вызов сотрудников Росгвардии в московскую больницу
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РИА Новости

Депздрав объяснил вызов сотрудников Росгвардии в московскую больницу

15:40 18.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии выезжали во второй филиал Городской клинической онкологической больницы номер 1 (ГКОБ) в Москве, так как сотрудник ЧОПа случайно нажал тревожную кнопку, заявления "Альянса врачей" о принуждении сотрудников больницы к увольнению не соответствуют действительности, говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Ранее лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева написала в своем Telegram-канале, что во втором филиале ГКОБ врачей якобы принуждают к увольнению, на месте присутствуют Росгвардия и полиция.
"Информация, появившаяся в СМИ, о том, что врачей ГОКБ №1 принуждают массово увольняться и главный врач больницы Всеволод Галкин вызвал Росгвардию для увольнения врачей, не соответствует действительности", — сообщается на сайте департамента.
Нахождение в больнице сотрудников Росгвардии на сайте департамента здравоохранения объясняют тем, что сотрудник ЧОПа больницы по просьбе неизвестного лица нажал тревожную кнопку и не сообщил о прибытии сотрудников Росгвардии, а главврач с коллективом в это время находились в конференц-зале на утреннем совещании.
"Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание. Сотрудник ЧОПа, нажавший тревожную кнопку, уволен", — сообщается на сайте депздрава.
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Также в сообщении указано, что всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГКОБ №1 будет предложена работа в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы в соответствии с их квалификацией.
"Шестнадцать сотрудников уже выразили желание продолжить работать в других структурных подразделениях ГОКБ №1, они будут переведены в соответствующие отделения, в т.ч. в новый онкохирургический корпус на Загородном шоссе, 18а. Всем остальным сотрудникам будет предложена работа в других медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы в соответствии с их квалификацией. Сотрудники кадровой службы департамента здравоохранения уже начали проведение встреч с персоналом больницы. Медицинские сотрудники также будут приглашаться на индивидуальные встречи с руководителями больниц, в которых им предлагаются вакансии", - заключили в департаменте здравоохранения.
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РосгвардияДепартамент здравоохранения г. МосквыМоскваОбщество
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