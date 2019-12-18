Депздрав объяснил вызов сотрудников Росгвардии в московскую больницу

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники Росгвардии выезжали во второй филиал Городской клинической онкологической больницы номер 1 (ГКОБ) в Москве, так как сотрудник ЧОПа случайно нажал тревожную кнопку, заявления "Альянса врачей" о принуждении сотрудников больницы к увольнению не соответствуют действительности, говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Ранее лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева написала в своем Telegram-канале, что во втором филиале ГКОБ врачей якобы принуждают к увольнению, на месте присутствуют Росгвардия и полиция.

"Информация, появившаяся в СМИ, о том, что врачей ГОКБ №1 принуждают массово увольняться и главный врач больницы Всеволод Галкин вызвал Росгвардию для увольнения врачей, не соответствует действительности", — сообщается на сайте департамента.

Нахождение в больнице сотрудников Росгвардии на сайте департамента здравоохранения объясняют тем, что сотрудник ЧОПа больницы по просьбе неизвестного лица нажал тревожную кнопку и не сообщил о прибытии сотрудников Росгвардии, а главврач с коллективом в это время находились в конференц-зале на утреннем совещании.

"Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание. Сотрудник ЧОПа, нажавший тревожную кнопку, уволен", — сообщается на сайте депздрава.

Также в сообщении указано, что всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГКОБ №1 будет предложена работа в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы в соответствии с их квалификацией.