Лавров встретится с главой МИД Японии 19 декабря

"Завтра, 19 декабря, состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. Соответственно, с российской стороны - глава министерства иностранных дел нашей страны Сергей Викторович Лавров. Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора, налаживание совместной хозяйственной деятельности с Японией на Южно-Курильских островах и взаимодействие в международных делах. Кроме того, на встрече предполагается обсудить актуальные темы глобальной и региональной повестки дня", - сказала Захарова на брифинге в среду.