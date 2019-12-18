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Лавров встретится с главой МИД Японии 19 декабря
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РИА Новости

Лавров встретится с главой МИД Японии 19 декабря

15:39 18.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 19 декабря встретится с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, обсудит, в том числе, мирный договор, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Завтра, 19 декабря, состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. Соответственно, с российской стороны - глава министерства иностранных дел нашей страны Сергей Викторович Лавров. Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора, налаживание совместной хозяйственной деятельности с Японией на Южно-Курильских островах и взаимодействие в международных делах. Кроме того, на встрече предполагается обсудить актуальные темы глобальной и региональной повестки дня", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она отметила, что 17-20 декабря проходит визит в Россию министра иностранных дел Японии, в частности, сегодня, 18 декабря, запланировано 15-е заседание российско-японской межправкомиссии по торгово-экономическим вопросам под сопредседательством министра экономического развития Максима Орешкина и главы японского министерства иностранных дел. "В ходе заседания будут подробно рассмотрены вопросы торгово-экономической кооперации", - отметила Захарова.
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД РФМИД Японии‎ЯпонияРоссияВ мире
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