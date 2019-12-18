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2019-12-18T15:38+0300
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Медведев оценил итоги деятельности правительства и Госдумы в 2019 году
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РИА Новости

Медведев оценил итоги деятельности правительства и Госдумы в 2019 году

15:38 18.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что кабмин и Госдума в 2019 году неплохо поработали в плане законотворческой деятельности, были приняты и вступили в силу почти 450 федеральных законов.
"У нас, действительно, сложилась хорошая традиция встречаться перед Новым годом, подводить итоги. И этот год, который заканчивается, здесь не был исключением. В уходящем году мы с вами весьма неплохо поработали над совершенствованием законодательства", - сказал он в ходе выступления на заключительном пленарном заседании Госдумы в осеннюю сессию.
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По словам Медведева, были приняты и уже вступили в силу 449 федеральных законов. "Это приличный корпус. Из них больше половины, как обычно, это правительственные законопроекты", - заключил премьер.
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Дмитрий МедведевГосдума РФРоссияПолитика
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