Медведев оценил итоги деятельности правительства и Госдумы в 2019 году

"У нас, действительно, сложилась хорошая традиция встречаться перед Новым годом, подводить итоги. И этот год, который заканчивается, здесь не был исключением. В уходящем году мы с вами весьма неплохо поработали над совершенствованием законодательства", - сказал он в ходе выступления на заключительном пленарном заседании Госдумы в осеннюю сессию.