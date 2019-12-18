На Ставрополье с 1 января могут запретить снюсы и насваи

НАЛЬЧИК, 18 дек – РИА Новости. Депутаты думы Депутаты думы Ставропольского края могут еще до наступления нового года принять региональный закон о запрете продажи снюсов и насвая, сообщает управление по информполитике правительства края.

"Снюсы и насваи на Ставрополье могут запретить уже с 1 января 2020 года. Соответствующие поправки вносятся ко второму чтению в региональный законопроект "О мерах по защите прав и законных интересов граждан, проживающих на территории Ставропольского края, в сфере оборота в Ставропольском крае никотиносодержащей продукции, потребляемой способами, отличными от курения табака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон о запрете изготовления, продажи, распространения и потребления снюсов инициировал губернатор Владимир Владимиров. "Разработанный региональным правительством законопроект предлагает ввести запрет на смеси на территории края и административную ответственность за его нарушение", - уточняет управление.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Во вторник депутат нижней палаты парламента Наталья Костенко, также представляющая "Единую Россию", сообщила о внесении законопроекта, предлагающего установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей.