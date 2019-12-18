Силовики разместили ракетный комплекс в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала ракетный комплекс "Штурм-С" украинских силовиков на окраине подконтрольного Киеву населенного пункта Северодонецк, заявил на брифинге в среду офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
"Украинские силовики продолжают наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения, а также в жилых массивах населенных пунктов, подвергая опасности жизни мирных граждан. На окраине населенного пункта Северодонецк отмечено наличие управляемого ракетного комплекса 9Р148 "Штурм-С", - заявил Филипоненко.
По его словам, также в жилых кварталах подконтрольной Киеву Попасной у линии соприкосновения в Донбассе зафиксирована бронетехника 72 бригады украинских силовиков.