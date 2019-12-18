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Силовики разместили ракетный комплекс в Донбассе, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики разместили ракетный комплекс в Донбассе, заявили в ЛНР

15:35 18.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала ракетный комплекс "Штурм-С" украинских силовиков на окраине подконтрольного Киеву населенного пункта Северодонецк, заявил на брифинге в среду офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
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"Украинские силовики продолжают наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения, а также в жилых массивах населенных пунктов, подвергая опасности жизни мирных граждан. На окраине населенного пункта Северодонецк отмечено наличие управляемого ракетного комплекса 9Р148 "Штурм-С", - заявил Филипоненко.
По его словам, также в жилых кварталах подконтрольной Киеву Попасной у линии соприкосновения в Донбассе зафиксирована бронетехника 72 бригады украинских силовиков.
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