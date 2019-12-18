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В США более 30 человек заразились кампилобактериозом от щенков
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РИА Новости

В США более 30 человек заразились кампилобактериозом от щенков

15:35 18.12.2019 (обновлено: 16:30 18.12.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тридцать человек в 13 штатах заразились кампилобактериозом – острой кишечной инфекцией, все случаи заболевания связаны с контактом со щенками из зоомагазинов, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
"CDC и сотрудники системы здравоохранения в нескольких штатах расследуют вспышку заболевания Campylobacter jejuni с множественной лекарственной устойчивостью, связанную с контактом со щенками из зоомагазинов", - говорится в сообщении CDC.
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Под Челябинском женщина умерла от бешенства, заразившись от собакиЗа медицинской помощью пострадавшая не обращалась, курс лечебно-профилактической иммунизации не получала, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
Больше всего случаев заболевания приходится на штаты Огайо и Миннесота. На данный момент четыре человека были госпитализированы. Выделенный штамм возбудителя обладает высокой устойчивостью к нескольким антибиотикам.
Первый случай заболевания был зафиксирован в январе 2019 года. Среди заболевших как 8-месячные дети, так и пожилые люди. О смертельных случаях заболевания пока не сообщалось.
Среди симптомов заболевания CDC указывает диарею (часто кровавую), высокую температуру и желудочные колики. Однако период болезни обычно длится около недели, в основном больным не требуется лечение антибиотиками.
Вспышка кампилобактериоза в 17 штатах США была зафиксирована в декабре 2017 года, сообщалось о более 97 случаях заболевания. Тогда лабораторные и эпидемиологические данные свидетельствовали, что за неделю до заболевания 98% пациентов имели контакт со щенками, которые продаются через сеть магазинов Petland.
Кампилобактериозы - группа бактериальных инфекций. У человека протекают преимущественно как острые кишечные инфекционные заболевания и характеризуются поражением желудочно-кишечного тракта, с тенденцией к развитию септицемии и поражению различных органов и систем. Клинически может проявляться поражением нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы.
202211
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СШАВ мире
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