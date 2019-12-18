В США более 30 человек заразились кампилобактериозом от щенков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тридцать человек в 13 штатах заразились кампилобактериозом – острой кишечной инфекцией, все случаи заболевания связаны с контактом со щенками из зоомагазинов, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве Тридцать человек в 13 штатах заразились кампилобактериозом – острой кишечной инфекцией, все случаи заболевания связаны с контактом со щенками из зоомагазинов, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

"CDC и сотрудники системы здравоохранения в нескольких штатах расследуют вспышку заболевания Campylobacter jejuni с множественной лекарственной устойчивостью, связанную с контактом со щенками из зоомагазинов", - говорится в сообщении CDC.

Больше всего случаев заболевания приходится на штаты Огайо и Миннесота. На данный момент четыре человека были госпитализированы. Выделенный штамм возбудителя обладает высокой устойчивостью к нескольким антибиотикам.

Первый случай заболевания был зафиксирован в январе 2019 года. Среди заболевших как 8-месячные дети, так и пожилые люди. О смертельных случаях заболевания пока не сообщалось.

Среди симптомов заболевания CDC указывает диарею (часто кровавую), высокую температуру и желудочные колики. Однако период болезни обычно длится около недели, в основном больным не требуется лечение антибиотиками.

Вспышка кампилобактериоза в 17 штатах США была зафиксирована в декабре 2017 года, сообщалось о более 97 случаях заболевания. Тогда лабораторные и эпидемиологические данные свидетельствовали, что за неделю до заболевания 98% пациентов имели контакт со щенками, которые продаются через сеть магазинов Petland.