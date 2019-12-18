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Саммит в Париже прервал затишье в минском процессе, заявила Меркель
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РИА Новости

Саммит в Париже прервал затишье в минском процессе, заявила Меркель

15:34 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Затишье в минском процессе, продолжавшееся не один год, прервано благодаря саммиту "нормандской четверки" в Париже, но результаты пока не позволяют снять санкции с РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге.
"Затишье, которое существовало уже много лет, теперь преодолено, но результаты не позволяют нам... мы должны были продлить санкции", - сказала Меркель.
Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил 13 декабря продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Минские соглашения"Нормандский" саммит в ПарижеЕвросоветЕвросоюзАнгела МеркельГерманияВ мире
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