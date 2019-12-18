Саммит в Париже прервал затишье в минском процессе, заявила Меркель

"Затишье, которое существовало уже много лет, теперь преодолено, но результаты не позволяют нам... мы должны были продлить санкции", - сказала Меркель.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.